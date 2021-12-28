Новогодние тайны скрываются в Одесском русском театре

Одесский Русский театр приглашает на новогодний спектакль, чтобы раскрыть секреты настоящего праздничного чуда.

В новогоднем лесу найдена таинственная карта волшебных сокровищ. Чтобы их найти, герои спектакля должны преодолеть волшебные чары и разгадать удивительные секреты.

Справятся ли они? Это зависит от маленьких зрителей!

Приходите в Русский театр и откройте секрет настоящих праздничных чудес!

Цена билетов от 100 до 120 грн. Их можно купить здесь.

Когда: 2 января в 14.00, 3 января в 11.00 и 14.00.

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