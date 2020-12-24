Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7 утра

Рестораны и кафе в новогоднюю ночь с 31 на 1 января смогут работать до 7:00 утра.

Для принятия такого решения понадобилось постановление Кабинета Министров Украины.

«Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 «, заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часов» цифрой и словами «до 7 часов», — говорится в документе.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Кабмин продлил действующие карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. В новогоднюю ночь раньше предполагалось, что заведения питания смогут работать только до 1 часа ночи. Кроме того, Кабмин решил усилить карантинные мероприятия на срок 8-24 января.