Кабмин продлил карантин до 28 февраля

Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 9 декабря.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 8-24 января.

В этот период будет запрещено проведение концертов, дискотек, массовых мероприятий в помещениях, работа ночных клубов, хостелов, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

«Будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет запрет касательно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период», — сказал Премьер-министр Шмыгаль.

Кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга также не будут работать. Работа кафе, баров, ресторанов будет разрешена на вынос. Салоны красоты, спортзалы и фитнес-центры закроют.

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков будет под запретом. Так же, как и приём посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений.

«Одновременно с установленными для оранжевой зоны ограничениями, которые действуют сегодня на территории Украины, продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу в те организации, учреждения, предприятия, которые будут работать и во время карантина. Это жизненная необходимость, мы это понимаем», — добавил Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, весной в Украине с середины марта в течение двух месяцев действовал жёсткий карантин. Первый этап ослабления карантина начался с 11 мая. Затем Кабмин ввёл в Украине адаптивный карантин, то есть ограничительные меры постепенно смягчались в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Вместе с тем, 11 ноября правительство одобрило отказ от адаптивного карантина, приняв решение о переходе к общегосударственному карантину с ограничениями, которые действовали на оранжевом уровне опасности распространения COVID-19.

Также правительство ввело карантин выходного дня, который действовал до 30 ноября.