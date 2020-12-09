За действиями слуги двух господ можно понаблюдать в Одесском русском театре

«Труффальдино, или слуга двух господ», — спектакль, известный в мировой драматургии, самый смешной и увлекательный, — на сцене Одесского Русского драматического театра 13 декабря.

Обаятельный шалопай Труффальдино, руководствуясь принципом «два жалованья лучше, чем одно», нанимается слугой к двум разным хозяевам. Причём один из его хозяев – это переодетая в мужской костюм красавица, а второй – скрывающийся от правосудия дуэлянт.

Прибавьте к этой компании двух чудаковатых отцов, нежную невесту, ревнивого жениха, разбитную служанку, очаровательную хозяйку гостиницы, и – самое главное – яркую карнавальную Венецию – и Вы поймёте: это надо видеть непременно!

Путаницы, переодевания, крепкие объятия, горячие поцелуи, фехтовальные поединки, карнавальные шествия, зажигательные танцы, ночные серенады – для Вас – в новой музыкальной версии всемирно известной комедии Карло Гольдони о похождениях неунывающего Труффальдино из Бергамо!

Цена билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите в воскресенье к 19:00.