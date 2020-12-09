Гриневецкий провёл со своими подчинёнными совещание: о чём говорили

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий провёл аппаратное и селекторное совещания с участием руководителей профильных департаментов ОГА, председателей райгосадминистраций, сельских, поселковых и городских голов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.



Среди тем: создание Одесского района, отопительный сезон в области, эпидемическая ситуация, работа учебных заведений в условиях карантина и многие другие актуальные для региона проблемы.

Председатель облгосадминистрации отметил: «В регионе будет создана Одесская районная администрация и районный совет. Такие структуры появятся кроме Одесской, в Ивано-Франковской, Херсонской областях и на Буковине. Поэтому мы должны скоординировать свои действия с коллегами из других областей, чтобы не было разногласий в функциях». Создание нового района определено Законом Украины от 17 ноября 2020 №1009-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций».



Главой Одесской ОГА было поручено, в связи с резким изменением погодных условий, всем структурным подразделениям, спасательным службам усилить контроль за ситуацией, срочно реагировать на вызовы и иметь оперативную связь с каждой объединённой территориальной громадой, особенно в случаях, связанных с эпидемиологической ситуацией.

«Чтобы кареты скорой вовремя привозили пациентов с коронавирусной инфекцией в больницы, дороги региона должны быть расчищены, а логистика — отработана в полном объёме. Медицинские учреждения не могут быть обесточены, они должны быть обеспечены дополнительными генераторами и всем необходимым для бесперебойного процесса лечения больных», — отметил Сергей Гриневецкий.

Подытоживая, руководитель области отметил, что в ближайшее время будет создан координационный совет председателей объединённых территориальных общин при главе ОГА.

Как сообщала Одесса News, Сергей Гриневецкий, назначенный 27 ноября Указом Президента Украины Владимира Зеленского на должность председателя Одесской областной государственной администрации, обратился к жителям Одесской области.