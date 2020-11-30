Новый глава облгосадминистрации обратился к одесситам

Сергей Гриневецкий, назначенный 27 ноября Указом Президента Украины Владимира Зеленского на должность председателя Одесской областной государственной администрации, обратился к жителям Одесской области.

На своей странице в Facebook Сергей Гриневецкий заявил, что у него есть стратегия развития региона и команда, чтобы выполнить её задачи.



«Я чётко осознаю свою огромную ответственность перед каждым из вас, перед всеми жителями многонациональной Одесской области, ответственность перед Украиной. Мои корни здесь, и только с Одесской областью я связываю свое будущее. Имею четкую стратегическую программу действий, на основе которой можно строить новые планы и осуществлять проекты, отвечающие духу времени. Она определяет приоритеты и задачи, которые охватывают все ключевые сферы жизни региона, главным из которых сегодня является преодоление пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. Также среди первоочередных задач — сохранение мира, политической стабильности, межнационального согласия; построение действующей вертикали город-область-центр», — написал глава ООГА в соцсети.

Как заявил новыйй председатель ОГА, «моя команда будет сформирована из профессионалов, которые доказали свою состоятельность на деле: опытные политики, лидеры местного и регионального самоуправления, практики, которые не понаслышке знают о проблемах территориальных общин. Уверен, в систему государственного управления должны прийти только достойные, профессиональные, образованные люди — представители нашего региона».

Гриневецкий также поблагодарил тех, кто поддержал его: «В эти дни получаю от вас много слов поддержки и пожеланий. От всего сердца благодарю за вашу сплочённость, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Считаю это огромным политическим капиталом и надёжной моральной опорой, ведь моя политическая платформа — это ответ на ключевые запросы наших граждан».

Руководитель области надеется на успех работы своей команды для достижения достойных результатов по улучшению жизни одесситов.

«Путь вперёд не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но не стоит забывать, что история не прощает равнодушия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломную эпоху перемен во всём мире. Мы должны достичь достойных результатов. Верю, так и будет. Сделаю для этого всё, что в моих силах!», — резюмировал Сергей Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины 27 ноября своими указами освободил Вячеслава Овечкина от обязанностей исполняющего обязанности председателя Одесской областной госадминистрации и назначил председателем Сергея Рафаиловича Гриневецкого.

Фото: Facebook/Сергей Гриневецкий