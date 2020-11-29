Кому в Одессе 30 ноября отключат свет

30 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1 -й Юбилейный пер.: 6
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|1 -й Юбилейный пер.: 6
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|1 линия Вильямса 43: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|1-й Колхозный: 1, 1-а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|1-й Кустанайский пер.: 1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|10-я Улица: 1А, 1Б, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|11-я Улица: 1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|2-я линия Демченко Марии: 61-А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|2-й Кустанайский пер.: 2, 2а, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|2-й Магитогорский: 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|2-й пер. М.Демченко: 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|2-й пер. Амундсена: 19
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|2-я Пересыпская: 3, 4, 4_6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15_4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|25-й Чапаевской дивизии — мал: 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|3-й Железнодорожный: 2_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|3-й Магнитогорский пер.: 2, 4, 6, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|4-я Пересыпская: 1, 1а, 2а, 2б, 4, 5а, 7, 8-10, 11, 11в, 12, 13, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|5-я Пересыпская: 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|5-й Соляный: 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|54-я Линия на жилом массиве: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|9-я Улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|9-я Пересыпская: 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8_2, 9, 9_2, 9а, 9А1, 9б, 9в, 10, 11, 11 а, 12, 13_35, 14а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Еврейская: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Аграрная (Таирова): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Азовский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Ак. Воробьёва: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Ак. Воробьёва: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25а, 25В, 27, 29, 36, 36а, 36Б, 37, 37а, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 40, 42, 44, 46, 46Д, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Алмазная: 2, 2/Б, 2а, 2б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 6уч1, 8, 8а, 10, 10А, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24уч.28, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Амундсена: 3, 3/3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Аркадиевский пер.: 14/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Байдарочный: 1, 4, 6, 8, 8/6, 8Б, 10, 12, 81, 82, 83, 85
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Балтская дорога: 28
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Бехтерева: 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Брестская: 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Сиреневая: 31-Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Белорусская: 24, 30
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Вавилова: 1-б.4/1, 1-б.4/2, 5, 5а, 5а1, 5Б/31, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 42/1, 44а, 44в, 50, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52г, 52-Г, 54, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 56, 56а, 56б1, 56В, 58, 58а, 60, 60а, 60а1, 60б, 60в, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Известковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Весенняя: 1а, 1, 2, 2А, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Узкий: 13
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: зарегистрировано.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Отважных: 1/12А, 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Вильямса: 43. 3/14
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Вирского: 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Гагаринский пер.: 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Гайдара: 33, 35, 37, 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Гамалеи (Зелёная) — киев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Дальневосточная 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Далбневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Дача Ковалевского: 2, 15, 21, 23, 24, 25А, 28, 29-В, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Декабристов: 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Декабристов: 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 2Б/6, 2Б1, 2в, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Долгая: 1А, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10А, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20А, 20б, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Дружный 1-я линия: 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55,56, 57
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Дружный 2-я линия: 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Дружный 3-я линия: 12, 14, 16, 18б, 18-В, 18В/1, 30, 34, 35, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Дружный, ул.Сиреневая: 33
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Эстафетная: 3, 3а, 3а1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20а, 20б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Заднипровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Звёздная: 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 43, 46/47
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Каманина: 1а, 1Б, 1Е, 1, 1/27, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24б, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Каманина пер.: 1/2, 2, 2В, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Канатная улица: 10
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Канатная улица: 29, 74
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Канатная улица: 34, 36, 37, 38, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Канатная улица: 29, 34, 36, 37, 38, 41, 74
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Кандинского улица: 1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Каспийский: 1, 3, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Кольцева: 8, 8/8, 8а, 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Косой: 1, 3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Краснослободская: 7А, 7Б, 7, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78, 80/1, 84, 86
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Краснослободская: 80/1, 84, 86
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_1, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_1, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Хрустальный: 2, 2А, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Хрустальный пер. Аркадия: 6, 10, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Кустанайская улица: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Лиманная: 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87_А, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93_А, 93а, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135А, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 162А, 164
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Лиманный пер.: 3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Луговая улица: 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50 А, 50 Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Лётная улица: 22
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Маразлиевская улица: 44, 46, 48
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Марии Демченко: 1, 1/1, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 8-Д, 8-Ж, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3 В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152, 211г
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Марии Демченко.3-я линия: 18Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Морський провулок: 2, 25, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Морской пер.: 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Мичурина: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Нерубайская: 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Нерубайская: 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Овидиопольская Дорога 3 улица: 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Овидопольская улица: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26 а, 26А, 26-А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Овидиопольский пер.: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Остапа Вишни улица: 3, 5А, 5Б, 7, 11, 11А, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Атамана Головатого: 33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Офицерская: 3/2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Педагогическая: 46, 46а, 46-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
30 ноя.
|19:00
30 ноя.
|Прирельсовая улица: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Проектируемая: 1/15, 12/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Просвещения: 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49а, 49б, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Рыбальская: 1А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20Е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 32-32а, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45А, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55-А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 3232а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Рибыльская балка: 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10Б, 10Д, 12, 12А, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Столбовая улица: 17
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Студёная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Сенная улица: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Танкистов улица: 56А, 56б, 56в, 58, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Танфильева: 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Таирова: 19, 46, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Тепличная: 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Тимченко Иосифа (Колхозная): 24А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Тимченко Иосифа: 1, 2, 2-Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Троицкая улица: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Университетский пер.: 1, 2, 4, 4б, 6б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Училищна: 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Училищна: 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Училищная: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Училищная: 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Художника Фёдорова: 22, 22/А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42діл.8
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Чапаева (Огренича): 1/1-А, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-Г, 1/1Д, 1/3-А, 6А.6Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Черноморского Казачества: 110, 110/298А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
30 ноя.
|20:00
30 ноя.
|Щербакова: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Щорса пер.: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Юрия Олеши улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|17:00
30 ноя.
|Яблоневая: 1, 1А, 3, 4, 5/7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Якорный: 1, 1А, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 16/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|Ямская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|пер. Вишнёвый: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|пер. Правды: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|пер.Романтичный (Вишнёвый): 30, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.
|пер.С.Эйзенштейна (2-й Колхозный пер.): 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
30 ноя.
|18:00
30 ноя.