Кто в Одессе в воскресенье, 26 сентября, останется без света

26 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

2-й Известковый переулок, 3, 4/6, с 00:00 по 06:00

3-й Известковый переулок, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171, с 00:00 по 06:00

3-й Наличный переулок, 12, с 00:00 по 06:00

3-й Ступенчатый переулок, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7Б, 20, 7А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, с 00:00 по 06:00

4-й Материальный переулок, 1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12, с 00:00 по 06:00

4-й Ступенчатый переулок, 1, 29, 30, 30А, 31, 32, с 00:00 по 06:00

Андреевского улица, 8, 16, с 00:00 по 06:00

Атамана Чепиги улица, 3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15, с 00:00 по 06:00

Известковая улица, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 55А, 59, 55/, 69А, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 81, с 00:00 по 06:00

Никитина улица, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, с 00:00 по 06:00

Одария улица, 7, 16, 18, 20, 24, с 00:00 по 06:00

Слободской спуск, 18, 18и, 30, с 00:00 по 06:00

Ступенчатый переулок, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 1А, 12Б, 5А, 5Б, 7А, 15А, 7Б, 16А, 16Б, 9/1, 9/2, 9/3, 2А, 27, 21/2, 11/1, 3А, 12А, с 00:00 по 06:00

Ширяевский переулок, 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26, с 00:00 по 06:00

Щёголева улица, 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, с 00:00 по 06:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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