Кому в Одессе 10 ноября отключат свет

10 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-я Лагерная, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3А, 8/1, 3б, 22, 2В, 2А, 36А, 35А, 26а, 30Б, 28А, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, с 08:00 по 17:00

2-й переулок Черепановых, 9А, с 09:00 по 17:00

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30А, 32, 34, с 09:00 по 19:00

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37А, 37, 38, 39, 41, с 09:00 по 19:00

3-я линия Марии Демченко, 39, с 09:00 по 19:00

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 12, с 09:00 по 19:00

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4а1, 6, 8, 8А, 30, с 09:00 по 19:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33А, 32А, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, с 09:00 по 19:00

40-я Линия на жилом массиве, 5, с 09:00 по 19:00

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 45А, 41А, 47А, 44А, с 09:00 по 19:00

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 12, 47А, 16, 16А, 18, 14, 41, 43, 45, 47, 18А, с 09:00 по 19:00

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 10А, 10а2, 13А, 13Б, 17А, 14, 16, 18, с 09:00 по 19:00

Академика Глушко проспект, 11г, 11д, 11е, с 09:00 по 19:00

Александра Тимошенко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 18А, 29А, 12А, 2426, 31А, 31Б, 31В, 5А, 15А, 10а, 7А, 35а, 17А, 25-27, 8А, 28а, 19/21, с 08:00 по 17:00

Багрицкого улица, 13, 71Б, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 9, 9В, 24, 24А, 26, 28, 30, 14, 34, 36, 36А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 32а, с 08:00 по 17:00

Веры Фигнер улица, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 9А, 7А, 7Б, с 08:00 по 17:00

Весенняя улица, 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11, с 08:00 по 17:00

Гайдара улица, 24, 30, с 07:00 по 20:00

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30, с 07:00 по 20:00

Глиняная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 7А, 4А, 8А, 22А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, с 08:00 по 17:00

Кедровый переулок, 1, 1а, 1В, 15, 17, с 08:00 по 17:00

Кибальчича улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 8А, 19А, 27, 9А, 3А, 7А, 24Б, 5А, 11а, с 08:00 по 17:00

Кирпичнозаводская, 1, 4, 12, 10А, 14, 12а, 4/3, 16, 18, 20, 21, 22, с 08:00 по 17:00

Компасный переулок, 1А, с 07:00 по 20:00

Костанди улица, 126, 167А, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 141, 141А, 143, 147, 147А, 128, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 149, с 09:00 по 19:00

Кристаловского улица, 1А, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 3а, 3Б, 17А, 13а, 33А, 20А, 31А, 30А, 29А, 26А, 27А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40, с 08:00 по 17:00

Левитана улица, 34, 69, 71, 73, 75, 77, 79, с 09:00 по 19:00

Луганская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 6А, 12, 12А, 14А, 14, 16, 18, 20, с 08:00 по 17:00

Люстдорфская дорога, 142, 143, 142/2, 148, 144/1, 144/2, 142/1, 144/4, 144/5, 144/6, 146/1, 144/3, с 09:00 по 19:00

Маршала Малиновского улица, 28, 18Г/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 30, 54, 56, 58, 60, 62, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 52/1, с 08:00 по 17:00

Мицкевича улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2А, 2Б, 5А, 24А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35, с 09:00 по 19:00

Овражный переулок, 4, 18а, 6А, 8, 10, 6, 12, 14, 16, 18, 10/3, с 08:00 по 17:00

переулок Александра Юрженко, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1А, 2А, 2В, 9, 2/2, 10А, 19/2, 17А, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, с 08:00 по 17:00

переулок Александра Юрженко, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1А, 2А, 2В, 9, 2/2, 10А, 19/2, 17А, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, с 08:00 по 17:00 Песочная улица, 1, 2, 3, 148А, 138А, 126А, 4, 86Б, 60А, 58Б, 58а, 46а, 42а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 46, 52, 58, 60, 64, 66, 74, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172, с 09:00 по 19:00

Пироговская улица, 7/9, с 09:00 по 19:00

Рельефная, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 12А, 5А, 18а, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, с 09:00 по 19:00

Республиканская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, с 08:00 по 17:00

Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, с 09:00 по 19:00

Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2А, 1Б, 21А, 3А, 3Б, 8а, 8В, 25А, 1А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, с 09:00 по 19:00

Софьи Перовской улица, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 7а, 3А, 3Б, 1Б, 28А, 24/26, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, с 08:00 по 17:00

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14, с 09:00 по 19:00

Фонтанская дорога, 71Д, с 07:00 по 20:00

Цветочный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6В, 6Е, 12, 5/2, 5а, 4Б, 6А, 6Б, 24Б, 24А, 21А, 16А, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 38, с 08:00 по 17:00

Черепановых улица, 12, с 09:00 по 17:00

Якова Бреуса улица, 7, 7А, 37, 39, 43а, с 08:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat