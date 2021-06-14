«Одесские электросети» объявили о полной ликвидации аварии и где не будет света 15 июня

ДТЭК «Одесские электросети» ликвидировали аварийную ситуацию на подстанциях «Чумка», «Артиллерийская» и «ЮЗР» в Одессе, возникшую в результате пожара на «Чумке».

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что в результате аварии с возгоранием на оборудовании произошло обесточивание Горэлектротранса, железнодорожного вокзала, телерадиоцентра, маслозавода, масложиркомбината, канатного завода, родильного дома №1, обладминистрации, а также водопомповой станции «Главная» и админздания «Инфоксводоканала».

Энергетики называют основной причиной аварии прохождение грозового фронта над Одессой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подстанции «Чумка» к концу лета будет завершена реконструкция, установлено новое современное мощное оборудование, с надёжными системами защиты и ограничителями перенапряжения.

Также АО «ДТЭК Одесские электросети» предупредило, что в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы 15 июня отключат электроэнергию.

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Гагарина проспект, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, с 09:00 по 17:00

Греческая улица, 20, 22, 24, с 06:00 по 22:00

Дерибасовская улица, 9, с 06:00 по 22:00

Ришельевская улица, 7, с 06:00 по 22:00

Среднефонтанская улица, 27, 27А, 57, 59, 61, 63, с 09:00 по 17:00

Среднефонтанский переулок, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, с 09:00 по 17:00.

Одесса News сообщала, по каким адресам в Одессе не будет света 14 июня.

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