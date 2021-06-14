За разворовывание недр будут судить жителя Одесского района

Прокуроры Беляевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Одесского района по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с января по апрель этого года мужчина вблизи села Светлогорское на территории Дачнянской объединённой территориальной громады без каких-либо разрешительных документов незаконно осуществлял добычу известняка-ракушечника.

Отмечается, что ракушечник добывался в незаконных шахтах с помощью камнерезных машин, путём его выпиливания из горной породы недр, что приводило к необратимому нанесению вреда окружающей среде.

Одесса News информировала, что областная прокуратура в мае 2021 года направила в суд обвинительный акт в отношении частного предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на землях лесного хозяйства в Раздельнянском районе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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