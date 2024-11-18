Одесские энергетики рассказали о ситуации с энергоснабжением города

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для 400 тысяч семей Одесской области.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«В настоящее время без электроснабжения остаются 321 тысяча семей в Одессе и области. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Одесском и Подольском районах», — говорится в сообщении.

В Одессе наиболее сложная ситуация в южной части города. Из-за значительных повреждений магистрального энергетического оборудования другой компании возникли сетевые ограничения, не позволяющие заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий.

Энергетики работают на линиях и энергообъектах.

«Работа будет продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать напряжение. Графики стабилизационных отключений не применяются, пока продолжаются аварийные ремонтные работы. Энергетики всей области работают 24/7, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам», — информирует энергокомпания.

Одесса News сообщала, что из 7 районов области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский. В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение, отдельные объекты работают на генераторах, развёрнуты Пункты несокрушимости, частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения, больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией от альтернативных и резервных источников.

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