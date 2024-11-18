999 дней войны: боевые потери врага составили более 720 тысяч солдат

С 24 февраля 2022 по 18 ноября 2024 годов боевые потери противника составили около 722 440 человек (+1560 за последние сутки).

Об этом утром 18 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили танков — 9365 (+15), вражеских боевых бронированных машин ‒ 19059 (+38 за последние сутки), артиллерийских систем – 20586 (+30), РСЗО – 1252, средств ПВО ‒ 999, самолётов – 369, вертолётов – 329, БпЛА оперативно-тактического уровня – 19073 (+99), крылатых ракет ‒ 2753 (+112), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 29428 (+107), специальной техники ‒ 3655 (+2).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся около 49 тысяч украинцев.

По результатам репатриационных мероприятий в ноябре 2024 года в Украину вернули тела 563 павших украинских военнослужащих.

На фото бойцы 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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