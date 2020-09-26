Кому в Одессе в воскресенье, 27 сентября, отключат свет

27 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Авдеева-Черноморского: 1, 1а, 1Б, 3, 3А, 3б, 3В, 4, 4/1, 4А, 4б, 4Е, 4и, 4к, 5, 5/5, 5А, 5б, 6, 6а, 6б/в, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/14, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 13/Б, 13В, 15, 17, 17б, 17/17а, 19, 19/2, 19/4А, 19/6, 19/8, 19/9, 19А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19/11, 19/20, 19/21, 21, 92
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Аркадиевский переулок: 4, 4/6
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Артиллерийская: 3А
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Бернардацци: 5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 5а, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 8, 8/3, 8А, 9, 9/1, 9/5, 9/5-А, 9/10, 9/11, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11, 11, 12, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 14/3, 14/6, 14/12, 14/24, 14/28, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 21/10, 23, 25/2, 27, 29, 29А, 33, 35, 37, 272
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Бисквитный переулок: 16
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Ботанический переулок: 2, 2А
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Гагарина проспект: 2, 4, 6А, 7, 8А, 11, 12, 13
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Довженко: 1, 3, 8А, 10, 10А
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Канатная: 95, 97, 100/3, 100/4, 100/5, 101, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 130, 132, 971
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Каркашадзе переулок: 3/1, 7
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Кармена Романа: 8, 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А, 13, 15
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Кордонный переулок: 16, 16а, 17, 17А, 18, 18/5, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37а
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Леваневского тупик: 1/3, 2, 2/1, 2/1А, 2/4, 2/6, 2б, 2/10, 2/23, 5, 5А, 216
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Леваневского: 1, 1/3, 1/3-Б, 2, 2А, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 23-А, 23А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 32-38, 33, 34, 36, 222
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Леваневского переулок: 1а, 2, 2/3, 9, 24
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Маршала Говорова: 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 16Б
|9:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Окружная: 20, 20в
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Палубная: 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Педагогическая: 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Пироговская: 7/9
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Посмитного: 9, 9а, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Садовый переулок: 3, 3А, 6, 6А, 7, 8, 8а, 10, 11, 1112
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Садовая: 11
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Санаторный переулок: 5, 5-Б, 6А
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Санаторный переулок: 5, 5-Б, 6А
|9:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Семинарская: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Слепнёва переулок: 1, 2, 4
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Среднефонтанская: 26, 26/28, 27, 27А, 28, 29, 30А, 30В, 31, 43, 45, 47/51
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Среднефонтанский переулок: 16/18, 17/13, 27, 27А, 1618
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Транспортная: 10, 11
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Удельный переулок: 2, 4, 4а, 5, 5А, 7, 7/1
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Урожайная: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5/1, 5i
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 36А, 71/3, 73-75, 73/75, 75
|0:00
27 сентября
|23:00
27 сентября
|Заплан.
|Французский бульвар: 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 19, 20, 20А, 21, 22, 22/1, 22А, 22Б, 23/25, 23гар25, 34/9, 34/23, 37, 39, 39А, 67а, 85/в/3, 121
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан.
|Шевченко проспект: 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 8/1, 8/2, 8/12, 9, 11, 11А, 13
|7:00
27 сентября
|20:00
27 сентября
|Заплан