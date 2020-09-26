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  3. Кому в Одессе в воскресенье, 27 сентября, отключат свет

Кому в Одессе в воскресенье, 27 сентября, отключат свет

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27 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения
 Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Авдеева-Черноморского:  1, 1а, 1Б, 3, 3А, 3б, 3В, 4, 4/1, 4А, 4б, 4Е, 4и, 4к, 5, 5/5, 5А, 5б, 6, 6а, 6б/в, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/14, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 13/Б, 13В, 15, 17, 17б, 17/17а, 19, 19/2, 19/4А, 19/6, 19/8, 19/9, 19А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19/11, 19/20, 19/21, 21, 92 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Аркадиевский переулок:  4, 4/6 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Артиллерийская:  3А 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Бернардацци:  5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 5а, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 8, 8/3, 8А, 9, 9/1, 9/5, 9/5-А, 9/10, 9/11, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11, 11, 12, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 14/3, 14/6, 14/12, 14/24, 14/28, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 21/10, 23, 25/2, 27, 29, 29А, 33, 35, 37, 272 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Бисквитный переулок:  16 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Ботанический переулок:  2, 2А 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Гагарина проспект:  2, 4, 6А, 7, 8А, 11, 12, 13 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Довженко:  1, 3, 8А, 10, 10А 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Канатная:  95, 97, 100/3, 100/4, 100/5, 101, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 130, 132, 971 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Каркашадзе переулок:  3/1, 7 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Кармена Романа:  8, 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А, 13, 15 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Кордонный переулок:  16, 16а, 17, 17А, 18, 18/5, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37а 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Леваневского тупик:  1/3, 2, 2/1, 2/1А, 2/4, 2/6, 2б, 2/10, 2/23, 5, 5А, 216 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Леваневского:  1, 1/3, 1/3-Б, 2, 2А, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 23-А, 23А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 32-38, 33, 34, 36, 222 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Леваневского переулок:  1а, 2, 2/3, 9, 24 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Маршала Говорова:  10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 16Б 9:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Окружная:  20, 20в 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Палубная:  9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Педагогическая:  29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Пироговская:  7/9 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Посмитного:  9, 9а, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Садовый переулок:  3, 3А, 6, 6А, 7, 8, 8а, 10, 11, 1112 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Садовая:  11 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Санаторный переулок:  5, 5-Б, 6А 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Санаторный переулок:  5, 5-Б, 6А 9:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Семинарская:  1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Слепнёва переулок:  1, 2, 4 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Среднефонтанская:  26, 26/28, 27, 27А, 28, 29, 30А, 30В, 31, 43, 45, 47/51 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Среднефонтанский переулок:  16/18, 17/13, 27, 27А, 1618 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Транспортная:  10, 11 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Удельный переулок:  2, 4, 4а, 5, 5А, 7, 7/1 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Урожайная:  1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5/1, 5i 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Фонтанская дорога:  36А, 71/3, 73-75, 73/75, 75 0:00
27 сентября		 23:00
27 сентября		 Заплан.
Французский бульвар:  12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 19, 20, 20А, 21, 22, 22/1, 22А, 22Б, 23/25, 23гар25, 34/9, 34/23, 37, 39, 39А, 67а, 85/в/3, 121 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан.
Шевченко проспект:  6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 8/1, 8/2, 8/12, 9, 11, 11А, 13 7:00
27 сентября		 20:00
27 сентября		 Заплан
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