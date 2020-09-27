Открытие Одесского кинофестиваля прошло в инновационном формате

Торжественная церемония открытия 11-ого Одесского международного кинофестиваля в этом году прошла в инновационном онлайн-формате.

Таким же образом в течение последующих 9 дней — до 3 октября — будут проходить показы конкурсных фильмов, сообщает сайт ОМКФ.

«11-й ОМКФ открылся атмосферным видео из Одессы, режиссёром которого выступила Тоня Ноябрёва, лауреат Национального конкурса 9-го Одесского кинофестиваля. Ведущими церемонии традиционно стали телеведущая, актриса, журналистка Янина Соколова и телеведущий Олег Панюта», — говорится в сообщении.

Вместе с ведущими зрители побывали во всех знаковых и любимых местах и ​​на главных фестивальных локациях, не выходя из дома: Оперный театр, Приморский бульвар, Памятник герцогу де Ришелье, Потёмкинская лестница, Воронцовский маяк, улица Бунина…

Рассказывая о программе 11-го ОМКФ, на участие в которой было представлено около 1 000 фильмов, Янина Соколова и Олег Панюта встретили звёздных гостей и команду фестиваля.

«Каждый год кинофестиваль меняется и трансформируется, и 2020-й не стал исключением. Обстоятельства, не зависящие от нас, заставили искать новые пути и формы проведения ОМКФ. Поэтому в этом году фестиваль проходит в необычном, инновационном онлайн-формате. 11-й Одесский международный кинофестиваль впервые пройдёт в таком формате — и мы воспринимаем это как новую возможность. Ведь, несмотря ни на что, кинематограф, прежде всего должен быть увиденным «, — отметила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Во время церемонии открытия ведущие поздравили первого лауреата почётного «Золотого Дюка» 11-го ОМКФ за вклад в киноискусство — шведского кинематографиста Роя Андерссона.

Прогуливаясь возле Воронцовского маяка ведущие церемонии встретили президента ОМКФ Викторию Тигипко.

«Сегодня кино переживает уникальный период — оно входит в дом к каждому зрителю, чтобы несмотря ни на что, быть вместе. На экране планшета, телевизора или через проектор на большой стене, в компании друзей или в одиночестве — качественное кино ОМКФ всегда найдёт своего зрителя. 11-й Одесский международный кинофестиваль — уже не просто кинособытие на карте Европы, а платформа для интеграции прогрессивных сервисов мировой креативной индустрии. Это комьюнити единомышленников и сторонников разумного кино формата арт-мейнстрим, которых объединяет особый месседж ОМКФ — максимально качественный контент, который команда фестиваля ежегодно отбирает для каждого из вас», — отметила Виктория Тигипко.

Отдельным сюрпризом для зрителей ОМКФ и изюминкой церемонии открытия стал эксклюзивный музыкальный номер джазового коллектива из Одессы Bedroom Music. Музыканты создали неповторимый «модный» кавер на песню «Тайна», известную в исполнении легендарного одессита Леонида Утёсова. Специально для Одесского международного кинофестиваля Андреем Показом была создана современная джазовая аранжировка, а перевод текста на украинский совершил арт-директор одного из лучших джазовых фестивалей Европы Leopolis Jazz Fest Алексей Коган.

Автором идеи церемонии открытия 11-го ОМКФ стало профессиональное ивент-агентство CLEVER Group, которое является постоянным партнёром ОМКФ с 2014 года.



Торжественная церемония Закрытия состоится 3 октября, во время которой мы и узнаем имена всех победителей 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Первыми были показаны фильмы «Военные каникулы/Sommerkrieg» (конкурс европейских документальных кинолент), фильм «Арабская тоска/Un divan à Tunis» (в международном конкурсе полного метра), картина «Ще нам усміхнеться доля» (национальная конкурсная программа, короткий метр), фильм «Бес» (национальная конкурсная программа, полный метр).

После церемонии закрытия фильмы 11-го ОМКФ будут доступны к просмотру ещё в течение недели. По многочисленным просьбам зрителей ОМКФ устраивает дополнительную неделю фестивального кино с 3 до 11 октября и продлевает срок просмотра лент, которые будут пользоваться наибольшим спросом у зрителя.

Предлагаем посмотреть полную трансляцию онлайн-церемонии.

