Известный актёр и режиссёр Даниэль Брюль встретился с одесситами

В рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля состоялась творческая встреча с немецким актёром и режиссёром Даниэлем Брюлем.

Об этом сообщает ОМКФ.

Отмечается, что Даниэль Брюль — актёр, сыгравший в культовых лентах различных жанров: щемящая история о войне «Счастливого Рождества» (Joyeux Noël, 2005); динамичный фильм Тарантино со звёздным составом — «Бесславные Ублюдки» (Inglourious Basterds, 2008); а также главная роль в жутком и гипнотическом сериале Алиенист.

Даниэоя Брюля встретили на входе огромные очереди желающих попасть на творческую встречу с ним на входе и громкие аплодисменты в зале.

Обсуждалась новая работа Брюля — трагикомедия «Плохой сосед». Это режиссёрский дебют Даниэля Брюля, в котором он сыграл гиперболизированную версию самого себя.

В начале встречи Дэниэль Брюль отметил, что участие в Одесском международном кинофестивале — это успех для него: «Я не ожидал, что так много людей придёт на фильм. И для меня успех видеть сегодня в зале столько людей».

Наибольшую часть встречи уделили вопросам аудитории. Брюля спрашивали о его актёрской карьере, а Даниэль, в свою очередь, поделился воспоминаниями, как всё начиналось.

«Когда мне было 15, у меня дома был старый видеопроигрыватель Panasonic и кассеты с классическими фильмами (в основном, из отцовской коллекции). Я начал смотреть классику 50-х, 60-х, 70-х годов со всеми этими классными ребятами, такими, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Смотрел, как они снимали классическое вечное кино, и именно они заставили меня хотеть быть в кино, создавать кино, быть актёром.

Когда мы создавали «Гуд бай, Ленин!», то не думали, что это выйдет за пределы Германии. Мы снимали это в пределах страны и я удивился, когда узнал, что люди за рубежом смеются, и им нравится. В 21 год это стало для меня открытием.

Когда я был молодым, мне не хватало терпения. Я не мог ждать, срывался к телефону, когда звонил агент, в ожидании любой роли. Сейчас я понимаю, что имею терпение и ожидания. Важно уметь выждать правильную роль, вжиться в неё на 100%, быть в проекте полностью, иначе ничего не получится.

Нужно спросить себя, посмотреть глубоко внутрь себя и спросить, ты действительно хочешь быть актёром. Я встречал людей, которые хотели стать актёрами, потому что в действительности хотели стать знаменитыми. И это нормально. Но они не хотели действительно быть актёрами. Это тяжёлая работа, ты часто находишься под давлением, должен быть готовым, что часто не получаешь роль. Нужно реальное и очень сильное внутреннее желание внутри себя. Только тогда надо продолжать.

Дома у меня есть небольшая сауну, где очень тихо (очень жарко, но и тихо). Я захожу туда и начинаю говорить с собой. Пробую разные голоса, разные интонации. Ищу голос для этой роли. Я советую иметь тихое место, где можно вжиться в роль наедине, говорить с собой, пробовать по-разному двигаться.

Делай то, что ты реально знаешь. Рассказывай историю, когда реально понимаешь, о чём говоришь. Принимай решения быстро. Даже если оно неправильное. Не затягивайте с размышлениями, учитесь быстро принимать решения», — дал советы кинозрителям актёр.

Кстати. Брюль родился в Испании. Сейчас с семьёй живёт в Берлине.

Как сообщала Одесса News, 14 августа в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония Открытия 12-го Международного кинофестиваля, участников, организаторов и гостей которого поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.