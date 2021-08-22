В Одессе закрылся XII Международный кинофестиваль

21 августа вечером в Одессе, на Потёмкинской лестнице, торжественно завершился 12-й Международный кинофестиваль.
Красную дорожку на церемонию проложили в Греческом парке.
Лучшим полнометражным фильмом ОМКФ-2021 признан «Стоп-Земля» режиссёра Екатерины Горностай. Кроме главного приза зрительских симпатий, лента завоевала победу ещё в двух номинациях: «Лучшая актёрская работа» и «Лучший украинский полнометражный фильм».
Фильм «С завязанными глазами» Тараса Дроня получил награду Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).
Среди короткометражек критикам больше всего понравилась лента «Папины кроссовки» Ольги Журбы.
Фильмом-закрытием стала лента Чарли Чаплина «Малыш», которая в этом году отмечает свой столетний юбилей.
Как сообщала Одесса News, в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля состоялась творческая встреча с известным актёром и режиссёром Даниэлем Брюлем.
Фото: Думская, Novyny.live
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