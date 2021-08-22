Предсказуемо: «Шахтёр» победил «Черноморца» в футбольном матче УПЛ

Футболисты донецкого «Шахтёра» победили одесский «Черноморец» (3:0) в пятом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на стадионе «Черноморец» в Одессе забили Георгий Судаков (34-я минута), Алан Патрик (45+6) и Манор Соломон (90+4), сообщает ФК»Черноморец».

«Черноморец» начал очень смело, играл в свою игру, проводил перспективные атаки. Но случилось удаление Белошевского. Вначале арбитр оценил фол «моряка» предупреждением, однако всевидящий ВАР заставил Шурмана просмотреть по монитору эпизод с повреждением Исмаили и заменить карточку на красную. Что интересно, наша команда, даже оставшись в меньшинстве, продолжала создавать проблемы для донецкой обороны. Ворота Пятова атаковали Авагимян, Бугай, Путря. На 31 минуте Авагимян был в нескольких сантиметрах от того, чтобы открыть счёт в игре: мяч попал в дальнюю штангу. Буквально в следующей ответной атаке «Шахтёру» удалось забить гол. После удара Судакова мяч от стойки влетел в сетку — 0:1″, — комментирует события спортивный обозреватель издания.

Отмечается, что на 42-й минуте «Шахтёр» забил во второй раз (Кривцов), но после просмотра ВАР арбитр отменил гол. Много чего произошло в компенсированное время первого тайма. В частности, на шестой компенсированной Алан Патрик воспользовался острой передачей Конопли и «расстрелял» ворота «моряков» с 10 метров — 0:2.

Окончательный результат матча установил Соломон, который закрутил мяч с 15 метров в дальний нижний угол — 0:3.

На послематчевой пресс-конференции журналисты спросили у главного тренера «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, знали ли он, что эта игра для «Черноморца», вероятно, самая важная в чемпионате. «По какой причине?», — спросил Дзерби. — «Из-за связи с киевским «Динамо», на что Дзерби ответил: «Мне это не важно. Я – тренер, и должен готовить команду как можно лучше. Если мы хотим выиграть чемпионат, помешать «Динамо», которое в предыдущем сезоне было чемпионом, мы должны победить всех. А ещё мы должны добавить в менталитете… Потому что выиграть 5:0 или 6:0 у близкой к «Динамо» команды – это ещё лучше».

Положение клубов УПЛ: «Шахтёр» — 12 очков (после 5-ти игр), «Десна» — 12 (4), «Ворскла» — 11 (5), «Динамо» — 10 (4), «Днепр-1» — 10 (5), «Александрия» — 7 (4), «Металлист 1925» — 6 (5), «Колос» — 5 (3), «Верес» — 5 (5), «Заря» — 4 (4 ), «Минай» — 4 (4), «Рух» — 4 (5), «Черноморец» — 3 (5), «Львов» — 2 (4), «Мариуполь» — 1 (4), «Ингулец» — 1 (4).

Фото: ФК»Шахтёр»

Как сообщала Одесса News, 21-24 августа на площадке у центрального входа в стадион «Черноморец» проходит масштабный футбольный фестиваль.

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