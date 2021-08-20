Как провести выходные дни в Одессе 21-22 августа

Выходные дни в Одессе 21-22 августа будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками, в основном, посвящёнными предстоящему Дню независимости Украины.

Выбор, как всегда, за Вами!

21 августа в 12.00 в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля в помещении Фестивального дворца состоится показ кинофильма «титан» производства Франция-Бельгия, а в 10.45 — в Голубом зале фестивального центра «Родина» откроется мастер-класс «Сотрудничество режиссёра и сценариста. Сергей Касторных, Стивен Финглтон». В 16.30 в Красном зале — Украинская ретроспектива: Независимые (короткий метр) — подборка самых значительных короткометражек времён независимости.

21 августа торжественная церемония закрытия Одесского международного кинофестиваля впервые пройдёт под открытым небом. Это событие состоится на Потёмкинской лестнице. все желающие смогут вживую увидеть вручение наград победителям. Фильмом-закрытием кинофестиваля станет «Малыш» Чарли Чаплина, которому в нынешнем году исполняется 100 лет. Фильм будет транслироваться под музыку в исполнении одесского симфонического оркестра. Приходите к 18:30.

21 августа на Приморском бульваре стартует традиционный Вышиванковый фестиваль, который продлится до 24 августа.

21-24 августа на площадке у центрального входа в стадион «Черноморец» состоится масштабный футбольный фестиваль. С 14 до 17.00 состоится розыгрыш билетов на долгожданный матч «Черноморец»-«Шахтёр». 19:00 — зажигательный DJ Ivan Fresh. 22 августа в 17:00 фирменная вечеринка «Дети 2000-х» и DJ Ivan Fresh. На протяжении всего фестиваля будет работать зона фуд-кортов, гости смогут посостязаться в текбол, настольный футбол, попробовать забить мяч в ворота с целью. Вход свободный.

21 августа в Одесском зоопарке пройдёт детский праздник «Пиратская вечеринка». Гостей зверинца ожидает развлекательная программа с участием весёлых пиратов, стилизованный аквагрим и зажигательные танцы. Кроме того, организаторы проведут мастер-класс под названием «Глаз дракона». В конце праздника все желающие смогут посмотреть показательное кормление животных. Приходите к 11:00.

22 августа-12 сентября – VI Фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

21 августа в Музее западного и восточного искусства прозвучат мировые хиты в исполнении струнного квартета в концерте «От классики к джазу». Руководить этим захватывающим музыкальным путешествием будут настоящие виртуозы из струнного квартета «Опера». Участницы коллектива — артистки Одесского оперного театра, лауреаты международных конкурсов. Приходите к 19.00. Стоимость билетов – 150 грн.

21-24 августа открытый Кубок по пляжному футболу. Место проведения: база Центра пляжных видов спорта города Одессы (14 ст. Большого Фонтана). Организаторы предлагают командам принять участие в турнире.

Согласно регламенту состав команды 10 человек. Подробная информация о регистрации команды по телефону: 063 737 68 64.

21-23 августа с 17:00 до 23:00 — Odessa Beer Festival на территории малого пруда в Дюковском парке, что со стороны улиц Балковской и Маловского. Вход свободный. Более 40 представителей пивной индустрии с более чем 300 самыми необычными сортами и стилями пенного напитка! Более 30 самых ярких представителей уличной еды из всех уголков Украины. Все дни работают популярные радиоведущие, музыкальные коллективы, диджеи.

21 августа в 19:00 в Филармонии ВИА «Лейся, песня!» приглашает вернуться в молодость, услышать любимые, знакомые «Клён», «Где же ты была», «Белый теплоход» и другие душе родные песни, вспомнить лучшие годы и насладиться приятным вечером в кругу истинных почитателей хорошей музыки! Цена билетов от 150 до 500 грн.

21 августа в 11:00 «Фиксы ШОУ!» — интерактивный спектакль, который позволит каждому ребёнку принять участие в удивительных приключениях фиксиков. Всех ждут гиперреалистичные герои более двух метров высотой, воплощённые создателями сериала в технологии 3D-принт, с голосами настоящих фиксиков. Музыкальная комедия в безупречном исполнении. Праздничное настроение, море детских эмоций и восторга, от которого обязательно зарядятся и родители! Детям до 4-х лет вход бесплатно без предоставления отдельного места в сопровождении взрослых (билет нужен только взрослому). Цена билетов от 150 до 550 грн. Спектакль рассчитан на детей от 3-х до 10-ти лет, продолжительность 1 час.

21-22 августа творческое пространство «Диалоги» (Соборная площадь, 2) приглашает на персональную выставку Ирины Локтионовой «Мир котиков».

22 и 23 августа на территории завода шампанских вин пройдёт благотворительный фестиваль Vintage Charity Market & Sova Picnic. Цель мероприятия — сбор средств для закупки медицинского оборудования для детских больниц. В программе фестиваля — маркет с винтажными вещами и вещами от современных дизайнеров, корнеры мультибрендовых магазинов. Кроме того, на локации пройдут лекции и концерты, будет работать бьюти- и интерактивные зоны, фудкорты и многое другое. Приходите к 12:00.

22 августа в Одессе гастролирует Киевский независимый проект «Театральная биржа». Артисты покажут спектакль «То, что скрывают французы…» на сцене Дома клоунов. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 180-400 грн.

До 6 сентября фотовыставка Владимира Чёрного «Люди нашего города» работает в зале Всеукраинского центра болгарской культуры (переулок Вице-адмирала Жукова, 9). Сто портретов на фоне Одессы сняты в разные годы, многие — на плёнку. Юмористические подписи автора («Хозяйка двора», «Я вам не скажу за всю Одессу», «Мадам Брошкина», «Любви все возрасты покорны») подчёркивают и обозначают суть каждого типажа, встреченного фотографом на улицах, дворах и рынках Одессы. Впрочем, есть и посетители концертных залов («Внимательный слушатель»), ветераны («День Победы»).

До 28 августа клуб-фотогалерея «Взгляд» (Княжеская, 27) представляет выставку одесского фотографа Дмитрия Зюбрицкого (1935—2003) «Экспрессия наготы». На выставке представлены более 60 работ мастера из частной коллекции Александра Глущенкова. Снимки сделаны в 1980-х и являются весьма смелыми для того времени.

До 1 сентября персональная выставка Владимира Шевченко «Золото моря» в галерее «Дом художников» на улице Осипова, 39 в Одессе. Большинство живописных произведений на выставке — яркие, солнечные, летние. Экспозиция в целом образует собой тёплую атмосферу золотистых свежих тонов. На картинах Владимира Шевченко присутствует не только наше одесское море, но и берега Крыма, острова Греции, ночное побережье Португалии. Зрителю предлагается полюбоваться, как на закате дня солнце садится в море, превращая его в золото чистой воды.

По 26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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