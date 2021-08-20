5 иностранных кораблей примут участие в морском параде в Одессе в День независимости

Военно-морской парад в Одессе к 30-летию независимости Украины, пройдёт с участием партнёров по НАТО.

Об этом информирует «Думская».

Отмечается, что вдоль побережья Одессы 24 августа, кроме кораблей ВМСУ и Морской охраны Госпогранслужбы, пройдут итальянский эсминец, болгарский фрегат, румынский и турецкий корветы, а также грузинский патрульный катер.

Италию представит эсминец Luigi Durand de la Penne D560, вошедший днями в Чёрное море. Этот корабль последний раз заходил в Одессу с дружеским визитом четыре года назад.

Болгария будет представлена фрегатрм «Дерзкий», бортовой 41. Корабли этого типа ранее не были в нашем городе.

Румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu, бортовой 265 — частый гость нашего города, принимавший участие в последних многонациональных учениях «Си Бриз-2021».

Турецкая Республика пришлёт на парад один из своих новейших корветов типа ADA. Четыре подобных корабля будут в скором времени построены для Украины.

Грузинские ВМС прибудут на одном из бывших американских патрульных катеров типа Island.

Наблюдать за военно-морским парадом одесситы смогут утром 24 августа с пляжа «Ланжерон», а статическая экспозиция вооружений откроется на причалах Морвокзала.

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