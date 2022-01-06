7 января в Одессе пройдёт Рождественский парад трамваев и электробусов

7 января в Одессе состоится традиционный Рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять непосредственное участие.

Существенным отличием от парадов прошлых лет станет участие в нем электробусов.

Так, в 18:08 «Одиссей-МАХ» и два «Одиссея» стартуют с 11-й станции Люстдорфской дороги.

На пути к Старосенной площади парад совершит остановки на Вузовском (18:23) и площади Толбухина (18:36). Внутри вагонов будут ехать церковные хоры и этно-коллектив Jam Band, которые своим пением будут создавать атмосферу Рождества. Одесситы могут присоединиться к ним.

А в 17:54 с улицы Паустовского стартует парад электробусов, в котором примут участие три машины. Они сделают четыре остановки: на ул. Заболотного (18:01), ул. Марсельской (18:06), ул. Приморской (18:29) и Морском вокзале (18:33).

В 19:00 обе колонны заедут на Старосенную площадь, где парад будет завершён народными гуляниями.

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