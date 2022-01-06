В 2022 году вырастет зарплата медиков

В Украине с 1 января 2022 года вводится показатель минимальной оплаты труда медицинских и фармацевтических работников.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров «Об установлении гарантий оплаты труда медицинских и фармацевтических работников», опубликованное Министерством здравоохранения.

Так, в соответствии с этим постановлением размер оплаты труда медицинских и фармацевтических работников устанавливается в размере, не ниже определённого этим постановлением.

Заработная плата работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, заключивших договор о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украины, за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда устанавливается на уровне не ниже чем:

в месячном размере: 20 000 гривен для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения; 13 500 гривен для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием;

в почасовом размере: 120,37 гривен для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения; 81,25 гривен для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием.

Отмечается, что размер заработной платы работников учреждений здравоохранения, которые финансируются из государственного или местного бюджета и не заключили договор о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украины, установят на уровне должностных окладов (тарифных ставок) на основе Единой тарифной сетки.

Как сообщала Одесса News, с 1 января в Украине повышаются на 10-20% размеры зарплат педагогических работников.

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