В Украине с 1 января увеличатся зарплаты учителей

С 1 января в Украине повышаются на 10-20% размеры зарплат педагогических работников.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1391 от 28 декабря, сообщает Укринформ.

Так, документом утверждены размеры повышений должностных окладов (ставок заработной платы) работникам в государственных и коммунальных учреждениях и заведениях образования; размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учебных заведениях.

В частности, устанавливается повышение должностного оклада на 10%:

педработникам и руководящим работникам в заведениях специализированного образования художественного, спортивного, военного и научного направлений, других заведениях

специализированного образования, определённых законодательством;

руководящим и педработникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

руководящим и педработникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах; педработникам высших профессиональных (профессионально-технических) училищ, центров профессионального (профессионально-технического) образования и заведений профессионального

предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения;

педработникам в учебных заведениях интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион и т.п.).

На 20% должностной оклад повышается педработникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам заведений дошкольного образования компенсирующего типа (специальных, санаторных), учебных заведений для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительного лечения (или при наличии в учебных заведениях таких классов, групп); учебных заведений при учреждениях исполнения наказаний, приёмниках-распределителях для детей, школах социальной реабилитации и профессиональных училищах социальной реабилитации, центров медико-социальной реабилитации детей, специальных воспитательных учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, приютов для детей, социально-реабилитационных центров, центров социально-психологической реабилитации детей; домов ребёнка, детских домов и заведений общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

Кроме того, устанавливается повышение за педагогические и другие звания от 10 до 20%.

Также устанавливаются размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных учреждениях и заведениях образования, отдельно за классное руководство, за проверку учебных работ, за заведование и руководство.

При этом приостанавливается до 31 декабря 2022 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года №822, согласно которому минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря 2021 года выросли размеры прожиточного минимума для разных слоёв населения в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

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