С 1 января в школах начинает действовать порядок организации инклюзивного обучения

С 1 января 2022 года вступает в действие Порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Порядок определяет организационные основы инклюзивного обучения учащихся с особыми образовательными потребностями по институционной (очной) форме получения образования в учреждениях общего среднего образования.

Создание условий для получения образования учащимися с особыми образовательными потребностями обеспечивают органы государственной власти, органы местного самоуправления и учреждения образования путём надлежащего финансового, кадрового, материально-технического, методического обеспечения учреждений образования; подвоза учащихся в учреждения образования и в обратном направлении; обеспечения доступности территории учреждений образования, зданий, сооружений и помещений для учащихся; обеспечения необходимыми вспомогательными средствами для обучения и т.д.

Для организации инклюзивного обучения учащегося составляется его индивидуальная программа развития, устанавливаются правила предоставления поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями на пяти уровнях поддержки.

Учащимся в соответствии с уровнем поддержки и индивидуальной программой развития предоставляются психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги (помощь) в виде занятий.

Действие этого Порядка не распространяется на специальные классы учреждений общего среднего образования, специальные школы и учебно-реабилитационные центры.

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