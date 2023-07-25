В Одессе решили не конфисковывать здание российского консульства в Аркадии

В Одесской облгосадминистрации приняли решение о нецелесообразности принудительного изъятия объекта права собственности РФ, а именно зданий консульства на Гагаринском плато, 14.

Соответствующий документ в Теlegram обнародовал депутат Одесского горсовета от фракции «Европейская Солидарность» Пётр Обухов.

«Кстати, помните, мы весной голосовали за обращение в Кабмин с предложением обратиться в СНБО, чтобы национализировать российское консульство в Аркадии? Так вот Кабмин спустил это обращение в нашу Одесскую ОВА. Хотя ОВА такие решения, в принципе, принять не может. Решили, что забирать нецелесообразно», – написал депутат.

По мнению Обухова, вероятная причина принятия такого решения – соблюдение норм Венской конвенции, защищающей дипломатические учреждения.

«Россия может пойти на зеркальные шаги – изъять украинское консульство России в свою собственность. Но лично я считаю, что это приемлемый риск. Всё равно нам эти консульства в ближайшие 50 лет не будут нужны точно. А вот школа в Аркадии нужна уже сейчас», – добавил Обухов.

Депутат считает, что обжаловать решение облвоенадминистрации нет никакого смысла, ведь это не решение суда.

«Просто. когда придёт время и мы будем подписывать какой-то документ о репарациях, то тогда ещё раз напомню центральным властям о такой проблеме и ещё нужно в этот условный договор о капитуляции России вписать ещё и то, что она отказывается от своих консульств», — отметил Обухов.

Ранее, в апреле 2023 года, Обухов инициировал обращение в Кабмин с предложением конфисковать здание консульства РФ в Одессе и открыть в нём школу или детский сад.

Для справки. 21 февраля 2022 года Генконсульство РФ в Одессе прекратило приём граждан, отметив официальную причину: оптимизация штата, обусловленная аналогичными действиями ряда западных стран, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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