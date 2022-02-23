В Одессе на территории генконсульства РФ ночью жгли документы

Жители одного из многоэтажных зданий Гагаринского плато заметили, что вечером 22 февраля обитатели Генерального консульства РФ жгли документы на территории дипмиссии.

Видеофайл об этом одессит Константин Катышев разместил в Ютубе.



«В Одессе на территории генконсульства РФ жгут документы», — сообщил Катышев.

Военнослужащие Нацгвардии, охраняющие здание дипмиссии, сообщили журналистам, что не замечали за забором ничего необычного. Также 22 февраля не выезжали автомобили с территории консульства, которое накануне покинуло большинство российских дипломатов.

Кстати. Министерство иностранных дел России объявило, что в самое ближайшее время эвакуирует персонал всех своих представительств из Украины.

Как сообщала Одесса News, 21 февраля Генконсульство РФ в Одессе прекратило при`м граждан, указав официальную причину: оптимизация штата, обусловленная аналогичными действиями ряда западных стран, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod