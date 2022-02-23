Одесская «Корпорация монстров» готова принять беженцев с востока Украины

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» объявил о готовности оказать поддержку семьям, которым придётся выехать и вывезти своих детей и пожилых людей в случае усиления военных действий на территории Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Украине.

Об этом сообщила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Facеbook.

«Благотворительный фонд «Корпорация монстров» сообщает, что в случае усиления военных действий на территории Луганской и Донецких областей, подконтрольных Украине, граждане нашей страны, которые прибудут оттуда на Одесчину с детьми и пожилыми людьми, могут обратиться за помощью (продукты питания, медикаменты, вещи и т.д.) по адресу: Одесса, Лютеранский переулок, 7 (тел. +380997459408», — отметила Ножевникова.

Фонд «Корпорация монстров» будет работать до тех пор, пока есть средства на счетах, добавила она, выразив свою поддержку воинам ВСУ.

«Самое время проявить свою окончательную и неизменную с 2014 года позицию, которая у нас одна: Одесса – это Украина, это наш город в нашей стране. Другого быть не может», — подытожила лидер волонтёрской группы, удостоенная за помощь людям звания «Почётный гражданин Одесской области».

Фото: facebook.com/katherine.nozhevnikova

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