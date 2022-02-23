США обнародовали подробный список санкций против России

Новые антироссийские санкции США распространяются на суверенный госдолг РФ, 44 финансовых учреждения, пять судов, а также нескольких представителей кремлёвской элиты и их родственников.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, сообщает Укринформ.

«OFAC внёс в список санкций два финансовых учреждения, которые имеют решающее значение для обеспечения деньгами российской оборонной промышленности, а также 42 их дочерних учреждения», — отмечается в сообщении.

В частности, это банки Внешэкономбанк (ВЭБ) с портфелем $53 миллиарда и Промсвязьбанк (ПСБ), а также их филиалы. Они считаются крупнейшими финансовыми учреждениями, предоставляющими услуги для ВС России.

Министерство финансов США также усилило ограничения на сделки с суверенным государственным долгом России, расширив их на торги облигациями на вторичном рынке.

«Эти ограничения существенно перекрыли для РФ основной источник привлечения денег. Такая мера создаёт нагрузку на ресурсы Российского государства и усиливает риск его способности управлять своими финансами», – пояснили в американском ведомстве.

Кроме того, США ввели санкции против пяти судов под российскими флагами. Среди них — сухогруз Baltic Leader (IMO: 9220639), танкеры Linda (IMO: 9256858) и Pegas (IMO: 9256860), а также контейнеровозы Fesco Magadan (IMO: 9287699) и Fesco Moneron (IMO: 927).

Во вторник Соединённые Штаты также начали вводить персональные санкции против представителей российской элиты, приближённой к Путину, и членов их семей. Первыми в списках оказались директор ФСБ Денис Бортников с сыном Александром; глава банка ПСБ Пётр Фрадков; первый заместитель главы офиса президента РФ Владимир Кириленко и его сын Сергей.

Все эти санкции министерства финансов США против российских юридических и физических лиц введены на основании указа президента Джо Байдена о реагировании на агрессию России против Украины.

Кстати. Находящийся сейчас в США Министр иностранных дел Украины во время встречи с президентом США Джо Байденом обсудил ужесточение санкций против Российской Федерации и подчеркнул важность постоянного наращивания санкционного давления на Россию.

Как сообщала Одесса News, Россия может напасть на Киев в течение ближайших дней или недель, о чём заявил 18 февраля на брифинге, посвящённом ситуации вокруг Украины, президент Байден.

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