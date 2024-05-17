Одесса приняла ещё 32 беженца с Донецкой области

В Одессу прибыли 32 жителя г. Мирноград Донецкой области, в том числе 15 детей. Прибывших разместили в Центре социально-психологической помощи для внутренне перемещённых лиц и лиц, пострадавших от вооружённого конфликта.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в Центре созданы все условия для комфортного проживания, включая детско-игровую комнату и социально-образовательное пространство, открыт банк одежды. Здесь внутренние переселенцы получат социально-психологическую помощь и социальные услуги по государственным стандартам от специалистов Центра социальных служб Одесского горсовета.

Гости поблагодарили коллектив семейного кафе «Оливка» за вкусный ужин, а работников Центра социальных служб – за тёплый прием в Одессе.

«Переезд в Одессу из Мирнограда, страдающего от российской агрессией, стал возможен благодаря усилиям специалистов компании ICF GLORIA при поддержке организации Be an Angel e. V. и лично координатора эвакуации госпожи Анны Дуплинской», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала об открытии в декабре 2023 года в Одессе Центра социально-психологической поддержки для внутренне перемещённых лиц, который может разместить до 150 человек.

Фото: «Одесса»

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