Одесские волонтёры собрались, чтобы скоординировать свои усилия

В офисе областного отдения Национального Союза журналистов 3 ноября собрались волонтёры, представители благотворительных фондов для координации своих действий в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом корреспонденту Одесса News сообщили представители одесской волонтёрской организации «СпівДія хаб Одещина».

Председатель одесской региональной организации НСЖУ Юрий Работин пригласил на встречу также представителей полиции диалога. Шёл предметный разговор о том, как полиция может помочь волонтёрам решать различные ситуации с людьми, попавшими в беду.

Участники встречи, в частности, из благотворительных фондов «Тримай», «Одесса Бриз», волонтёрской организации «СпівДія хаб Одещина» и других приняли решение собираться в таком кругу ежемесячно для обсуждения актуальных задач, стоящих перед волонтёрами.

Одесса News сообщала, что Одесская волонтёрская организация «СпівДія хаб Одещина» активно проводит ежедневную кропотливую и бескорыстную работу по оказанию помощи внутренне перемещённым лицам, всем, кто в той или иной мере пострадал от войны.

Фото: «СпівДія хаб Одещина»

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