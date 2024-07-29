Одесская полиция задержала семерых участников драки в Аркадии

Вечером 27 июля возле одного из развлекательных заведений в Аркадии между компаниями незнакомцев возникла массовая потасовка.

Полицейскими, несшими службу по охране общественного порядка, противоправные действия были прекращены, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«К тому же, правонарушители имели явные признаки опьянения и оказали сопротивление представителю власти, который пытался их унять. Семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет полицейские доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Все они из одной компании, причину и мотивы потасовки объяснять отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские принимают меры по установлению других участников инцидента.

Правонарушители задержаны. Следователи квалифицировали их действия по ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно действующему законодательству фигурантам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следствие продолжается.

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