Ещё 15 «уклонистов» не смогли пересечь госграницу в Одесской области

22-летнего водителя, который пытался подвезти на украинско-молдовскую границу пятнадцать пассажиров, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Подгорное, что в Одесской области.

Об этом сообщает Госспогранслужба.

«Аннулировать заграничные «путёвки» путешественникам удалось благодаря заблаговременной информации от оперативников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа мужчин из разных областей Украины, чтобы незаконно добраться до Молдовы, решили воспользоваться услугами «туроператора», заранее связавшись с ним в телеграмм-канале. Ценовая политика такого турне варьировалась от 4 до 10 тысяч долларов США с каждого.

Получив через мессенджер инструкции и маршрут движения, мужчины прибыли в населённый пункт приграничья. Заняв свои места в салоне микроавтобуса, отправились на встречу вожделенной заграничной жизни. Однако, благодаря умелым действиям пограничного наряда они были задержаны.

В отношении водителя в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в ходе реализации оперативной информации пограничники Подольского отряда разоблачили двух водителей и шестерых пассажиров, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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