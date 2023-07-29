В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Федорец, светлая ему память

10 июня 2023 года, выполняя задачи по освобождению оккупированной территории Украины от российских захватчиков, погиб житель Староказацкой громады Одесской области старший сержант Иван Федорец.

Ему было 37 лет, — сообщила в Facebook Cтароказацкая громада.

Церемония прощания с воином прошла 14 июня в селе Староказачье Белгород-Днестровского района.

Как сообщала Одесса News, Одесская область потеряла ещё одного защитника — жителя села Демидово Березовского района, 42-летнего сержанта Василия Дмитриева, которого более года считали пропавшим безвести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Cтароказацкая громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy