Этой ночью дроновая атака и ответная боевая работа ПВО на юге длилась около 6 часов

Прошедшей ночью, 7 января, дроновая атака и ответная боевая работа подразделений противовоздушной обороны на юге Украины длилась около 6 часов.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Запущенные из временно оккупированного Крыма БпЛА типа «Shahed-131/136″ враг направил в прибрежную зону Николаевской и Одесской областей, а также в направлении центральных и западных регионов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено 11 дронов-камикадзе: 5 — в Николаевской, по 2 в Одесской и Днепропетровской, по 1 — в Кировоградской и Винницкой областях.

Как информирует ОК «Юг», в Николаевской области произошло попадание в рекреационную зону, где на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Как сообщала Одесса News мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Пересыпском районе в доме, который был повреждён в результате предыдущих российских обстрелов.

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