«Тузлівські лимани»-2024: війна та мир (випуск 65-й) — в Нацпарку розквітла брандушка 

У ці різдвяні свята нового 2024-го року співробітники Національного природного парку «Тузлівські лимани» виявили перше дивовижне природне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіта анкарського — унікальної рослини з Червоної книги України.

Про знахідку детальніше розповів у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

Як пише дослідник і знавець природи, місцеві мешканці називають цю квітку брандушкою.

«Дивовижне явище природи – коли на дворі Новий воєнний рік, а це диво вже оголосило початок весни, побачивши світ у басейні річки Кагильник недалеко від м.Татарбунари», — повідомляє Іван Русєв.

За його словами, «ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів. Раніше в цих краях ми його реєстрували дуже часто, але пізніше — починаючи з лютого. А цього зимового сезону, воно вже почало показувати свої перші листки одразу після зимового сонцестояння у 2023 році і перші рослини зацвіли наприкінці грудня 2023 року».

Основна загроза рослині, за переконанням вченого, антропогенна трансформація місць, де вони ростуть, випасання худоби в зимовий період, розорювання степів та лісорозведення на степових ділянках, надмірне рекреаційне навантаження, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин.

З жалем Іван Русєв зазначає, що через протизаконне розорювання близько 80% степових ділянок у НПП «Тузлівські лимани», ця рослина зникла з нацпарку.

Одеський еколог повідомив, що команда НПП планує відтворити цю неймовірно красиву і дивовижну рослину під час війни на території Нацпарку.

У попередніх екологічних випусках «Тузлівські лимани-2023: війна та мир» видання «Одесса News» йдеться про щоденну безкомпромісну війну команди Нацпарку з масштабним браконьєрством та невіглаством місцевої влади, котра перетворила навколишні родючі землі держави в сміттєзвалища, зазіхає на нецільове використання і руйнування державних земель і природних територій.

Фото: Одесса News, Іван Русєв/Facebook

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