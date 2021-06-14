«Тузловские лиманы»: противостояние экологов и полиции продолжается

Несмотря на противодействие со стороны браконьеров и сочувствующим им отдельным представителям местных правоохранительных структур, руководство Национального природного парка «Тузловские лиманы» продолжило природоохранные мероприятия на территории парка.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Всё почти по плану. Местные рыбаки помогают восстановить долгожданный водообмен между Чёрным морем и Тузловскими лиманами», — сообщает известный одесский эколог, привлекший к работам местных жителей.

«Сделаем вместе водообмен, сделаем возможности для свободной миграции рыб и других гидробионтов и тогда будет хватать рыбы как для пищевой цепи и природного баланса в природных экосистемах, так и для местных жителей. У вас, местных жителей, всегда есть выбор. Поэтому выбирайте, или бороться с НПП «Тузловские лиманы», как кое-кто из вас это делает постоянно и потом страдает, или вместе с нацпарком дать шанс Тузловским лиманам и жить достойно на своей земле у удивительного Чёрного моря», — обратился к местным жителям Иван Русев.

Русев также выразил надежду, что их работам не помешает «ментовская банда, которая в угоду преступникам уничтожает Национальный парк».

Как сообщала Одесса News, накануне местные полицейские пытались помешать руководству «Тузловских лиманов» проводить свои запланированные природоохранные мероприятия. Русев назвал майора полиции Александра Едакова из Татарбунарского отдела руководителем «процесса наезда» на нацпарк и выполняющего преступные приказы своего начальника А.Бодюла, «чтобы мы не смогли восстановить водообмен между Чёрным морем и Тузловскими лиманами, а также дать возможность гидробионтам мигрировать».

«Он (Едаков, — ред.) фактически предоставил зелёную дорогу бандитам и браконьерам, которые сопровождали ментовский кортеж по заповедной зоне нацпарка. Браконьеры бороздили джипами заповедную зону и разбили информационный знак. Они, ментовская банда, в угоду преступникам, уничтожают национальный природный парк «Тузловские лиманы» и нашу страну», — резюмирует учёный.

Одесса News продолжает следить за событиями, происходящими в НПП «Тузловские лиманы».

Фото: Facebook/Иван Русев

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