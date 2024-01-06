Мэр Одессы посетил дом в Пересыпском районе, повреждённый от ракетного обстрела

Мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Пересыпском районе в доме, который был повреждён в результате российских обстрелов.

Сегодня здесь проходят работы по восстановлению повреждённой крыши, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Главная задача – сделать так, чтобы в ближайшее время эта секция была с теплом. Для подачи газа в секцию нужно отремонтировать вентканалы. Всё это мы должны сделать до начала неблагоприятных погодных условий», – сказал Труханов.

Как сообщала Одесса News, по данным метеорологов, 8 сентября в Одессе ожидается непогода, подготовка к ликвидации возможных негативных последствий которой обсуждались 5 января на Оперативном штабе в горсовете.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy