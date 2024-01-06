Одесса и «Одесса News» принимают новогодние и рождественские поздравления

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News».

Геннадій Труханов, Одеський міський голова:

«Дорогі одесити!

Щиро вітаю вас із новим, 2024, роком!

В цей час традиційно підбивають підсумки. Перше і головне — ми вистояли.

Наш шлях до перемоги був і залишається важким. Але це шлях вільних людей, героїв на полі бою та трудівників в тилу. Сміливих, чуйних та сильних украЇнців, для яких немає нічого неможливого.

До речі, в цьому вся сутність Одеси. Для нас дійсно немає нічого неможливого!

Надавати потужну підтримку армії, приймати десятки тисяч переселенців, відновлювати зруйновані росіянами будинки, і при цьому ремонтувати школи, садки і медичні заклади, поліпшувати якість послуг — так, все це про нас!

За кожною перемогою, великою чи маленькою, стоять люди.

І я дякую всім, хто цього року зробив свій внесок, аби Одеса не тільки жила, а й рухалась вперед!

Дякую героям, які боронять нашу землю.

Тим, хто розбирає завали.

Тим, хто рятує, лікує, навчає, дає тепло, світло та воду.

Тим, хто відновлює та відбудовує. Збирає допомогу. Всім, хто на своєму місці, кожного дня, просто виконує свою роботу!

Дякую нашим друзям з усіх куточків планети, які допомагають та підтримують нас усім, чим можливо.

Схиляємо голову перед памʼяттю тих, хто нас вже ніколи не почує. Вічна слава Героям, які поклали життя за Україну.

Нехай наступний рік принесе нам мир. А ми відбудуємо нашу країну та зробимо все, аби вона процвітала та ставала ще могутнішою!

Нехай новорічні та різдвяні свята наповнять нас вірою і теплом!

Здоровʼя, сил, любові та благополуччя кожній одеській родині!».

Ксения Заставская, одесситка, писательница, член Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете, сценаристка фильмов «Щедрик» и «БожеВільні»:

«Щиро вітаю всіх з прийдешніми Різдвом Христовим і Новим роком! Бажаю, щоби Вифлеємська зірка у 2024 році привела до Перемоги України! Нехай кожна родина дочекається з війни рідних і близьких! Божої опіки нашим захисникам і захисницям! Щастя і любові всім українцям! Безмежно дякую улюбленому виданню «Oдесса News» за висвітлення подій і за увагу! Бажаю всім робітникам видання наснаги, творчого натхнення, успіху, здійснення мрій! Нехай новини будуть тільки гарними, події — цікавими, найголовніше — небо над Одесою мирним!».

Одесская областная госадминистрация:

«Минає непростий для Одещини та України рік. Але ми стали ще сильнішими. Ми повинні залишатися підтримкою один для одного, навіть перед найтяжчими випробуваннями. Тому давайте цінувати кожен момент життя!Та дякувати ЗСУ за те, що маємо змогу прокидатися в незалежній вільній країні. Наші хлопці та дівчата з передової передають свої вітання. З Новим роком, Одещина! Бережіть себе та Україну».

Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко

«Шановні жителі Одещини, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим! Це свято добра, любові та надії. Час, коли ми збираємося разом з рідними та дякуємо Богові за все, що він дає нам. Нехай у ці святкові дні у ваших домівках панують злагода, затишок і гармонія. Щиро бажаю кожній родині щастя, здоров’я, достатку, а найголовніше — скорішої перемоги та повернення наших захисників додому. Завжди памʼятаймо про те, що саме завдяки їхній мужності та героїзму ми сьогодні можемо святкувати Різдво у вільній країні та вірити у те, що ми обов’язково поборемо зло. Щасливого Різдва! Все буде Україна!».

Дмитрий Ковров, Строительная компания «Фамільний Дім»

«Закінчується 2023 рік. І це був рік, у якому ми, українці, ствердились, як нація вільних людей! Ми, не маючи флоту, звільнили Чорне море від російських свиней! Ми вже знищили цілком усю орду, яка вдерлася до нас, армію, яку більшість країн НАТО вважали непереможною! Ми й наші діти, назавжди, стали частиною Європи. І це у найскладніших умовах, коли кожна українська родина опинилася в дуже скрутному становищі. Найважча ціна — це втрачене життя та здоров’я наших воїнів й мирних громадян, які щодня забирає божевільний ворог. Так ворог великий і сильний, але усі знають: щоб зʼїсти слона, треба його розрізати на шматки ! Що ми робимо кожен день! Розумію, що на це піде багато часу, але усім нам треба пишатися нашою нацією! Кожен з нас — красень та красуня! Бо за силою духу кожен з нас сильніший за усе свиняче царство!

На майбутнє я повен оптимізму. Наша компанія вистояла перед тяжкими випробуваннями. Ми змогли стати кращими й сильнішими. Минулого року ми здали в експлуатацію житловий комплекс Via Roma. Сьогодні у кожній квартирі тепло, в оселях накривають святкові столи, на гойдалках лунає дитячий сміх, на перших поверхах працює комерція: ресторани, барбер-шопи, магазини, салони краси, а внутрішній двір прикрашає новорічна ялинка. В цьому нам допомогла ваша підтримка та віра в нас. А ще допомогла ваша єдність. Згуртованість усього народу України. Перед ворогом на фронті і перед обстрілами в тилу, на роботі і в родині, днем і в ночі. Ми всі відчуваємо, як стаємо сильнішими та кращими в усьому, що ми робимо. Звісно, наступний рік буде важким, але сповненим нових, українських перемог! Ваш Фамільний Дім».

Иван Русев, доктор биологических наук, профессор, одесский эколог:

«Наступає черговий рік під час війни. Тієї жорстокої війни, яку започав божевільний маньяк путін. Наша країна, наш український народ долає тяжкий, але неймовірно важкий шлях, який веде на межу Перемоги над варварами 21-го сторіччя. Ми, як ніколи, демонструємо світу, що ми, українці, сильна нація і цивілізована країна. І це завдяки нашим ЗСУ, завдяки послідовній і кропіткій роботі кожного свідомого Українця. Дякую всім вашим читачам, дякую вашій редакції, здоров’я і нашої спільної Перемоги над силами рашистської темряви. Слава Україні, Слава ЗСУ і велика подяка всім друзям нашої країни, які допомагають і поруч з нами в такий тяжкий час».

Лидия Корниенко, участница телешоу «Мастер.Шеф», волонтёр, награждена нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За содействие войску»:

«Ми вже другий Новий рік зустрічаємо у стані війни і тяжкої боротьби за свою Незалежність. Не тільки за нашу рідну землю, але і за право на свою ідентичність, культуру, історію, спадок. Я вірю, що цей рік стане переломним і принесе нам Перемогу і такий довгоочікуваний мир в наші оселі. Я в це вірю, бо кожен день спілкуюсь із нашими захисниками, бачу їхній дух, наснагу і рішучість. В той самий час, я й інші українці, чим можемо, щодня допомагаємо їм, підтримуємо, і тим самим також наближаємо нашу Перемогу. Всім одеситам і взагалі українцям хочу побажати в наступному році сил і наснаги, повернення близьких, які нас захищають, живими і здоровими, і, звісно, Перемоги і чистого неба над головою. У кожного з нас є свої особисті мрії і очікування, але я знаю, що це єдине спільне бажання всіх нас. З Різдвом Христовим та переможним Новим роком всіх!».

Футбольный клуб «Черноморец»:

Виктория Мотричко, одесситка, чемпион мира по шашкам:

«Вітаю з Новим роком! Бажаю перемоги, миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і Ваше серце. Бажаю Вам гарного року, великих подій та радощів!».

Поздравления продолжают поступать…

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