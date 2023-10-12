Мэр Одессы встретился с командованием Сил обороны региона

В Одесской мэрии состоялась встреча с командованием Сил обороны региона, на которой обсуждалось противовоздушное прикрытие Одессы и потребности соответствующих подразделений.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Мы всегда сотрудничаем с нашими защитниками и готовы продолжать обеспечение, в том числе подразделений противовоздушной обороны города», — обратился к командующему оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Одесса» Геннадий Труханов.

Также городской голова предложил командованию сформировать запросы на финансовое обеспечение и оборудование, которые могут предоставить городские власти ради усиления безопасности Одессы.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал одесской бригаде терробороны очередную партию из 10 пикапов и 10 лодок с моторами и ремкомплектами.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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