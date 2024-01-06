Силы обороны подтвердили поражение склада боеприпасов врага в Крыму

В ходе атаки на Крым 4 января силы обороны Украины поразили склад боеприпасов россиян.

Это 5 января подтвердило в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

«Днём 4 января подтверждено поражение Вооружёнными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.

О взрывах в Севастополе и Евпатории на территории временно оккупированного Крыма днём 4 января проинформировали СМИ. В соцсетях сообщали о прилётах в районе бухты Севастополя и радара в Евпатории. Минобороны страны-агрессора РФ отчиталось о якобы сбитии 10 ракет над территорией Крыма, обвинив в атаке Украину.

Крымские Telegram-каналы утверждали, что одна из украинских ракет поразила воинскую часть в Севастополе, представляющую собой командный пункт связи. ВСУ официально это подтвердили.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за безупречную боевую работу во время ударов по Крыму 4 января.

Фото иллюстративное

Инфографика: СтратКом ВСУ

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