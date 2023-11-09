624 дня войны: Генштаб ВСУ сообщил последнюю информацию с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 9 ноября.

По данным штабистов, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанёс 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак. На Лиманском направлении противник вёл штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

: на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак. На Лиманском направлении противник вёл штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях враг вёл также безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и южнее Пречистовки. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Зато Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта

: на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях враг вёл также безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и южнее Пречистовки. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Зато Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

«Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и ещё одну важную цель противника», — говорится в оперативной информации Генштаба.

Одесса News информировала о проведении 6 ноября Президентом Украины очередного заседания Ставки Верховного Гавнокомандующего, на котором обсуждались актуальные вопросы ведения войны с армией страны-агрессора.

На главном фото военнослужащий 22 ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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