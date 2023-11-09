Одесская прокуратура расследует очередное военное преступление россиян

8 ноября в 16.45 российская армия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области.

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, враг попал по гражданскому морскому судну (флаг Либерии) во время его швартовки к причалу морского торгового порта. Из-за ракетной атаки РФ погиб 43-летний лоцман порта, находившийся на борту судна, ранения от обломков получили ещё один работник порта Одессской области и 3 члена экипажа иностранного судна, граждане Республики Филиппины.

Один из раненых иностранцев госпитализирован в медучреждение.

Осмотр продолжается, на месте происшествий прокуроры с другими правоохранителями фиксируют очередное военное преступление России.

Одесса News информировала, что Одесской облпрокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетному удару 5 ноября по гражданской инфратруктуры Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy