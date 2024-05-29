Враг обстрелял в Одессе припортовую инфраструктуру, начато расследование

Начато досудебное производство по факту ракетной атаки по припортовой инфраструктуре Одессы, произошедшей днём 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, «днём ​​28 мая вооружённые силы России нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление России».

По информации, размещённой в Telegram председателем Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергеем Братчуком, «по Одессе было применено 2 баллистические ракеты 9М723 ОТРК «Искандер». Зафиксирован только один прилёт». Допускается, что вторая ракета из-за технической неисправности — на дне моря.

Одесса News информировала, что в Одессе в Спасо-Преображенском соборе 26 мая прошла церемония прощания с 5-летней Златой, раненной во время ракетного обстрела побережья 29 апреля 2024 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy