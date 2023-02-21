Одесский блогер создал канал «ПриZрак Новороссии», за что получит срок заочно

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры житель Одессы заочно уведомлён о подозрении по факту пособничества государству-агрессору.

По информации ведомства, в июне 2021 года мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донбасса, будучи обвиняемым в участии в террористической организации, в совершении террористического акта и причастным к незаконному обороту оружия, руководствуясь идеей так называемого «русского мира» создал в мессенджере Telegram канал «ПриZрак Новороссии», где транслировал российские пропагандистские нарративы и проводил активную антиукраинскую деятельность.

После начала полномасштабного военного вторжения России, подозреваемый присоединился к деятельности движения «ОПСБ», в которое входят основатели российских радикальных национал-патриотических каналов в Telegram и которые в качестве так называемых «волонтёров» оказывают помощь стране-оккупанту и её вооружённым формированиям в виде военного снаряжения, формы, амуниции, технических средств, топлива, провизии, других материальных ресурсов.

Так, пособник захватчиков добровольно собирал, готовил и передавал представителям вооружённых формирований государства-агрессора, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины, автомобили, квадрокоптеры, генераторы, буржуйки, печки, тактические наушники для стрельбы, портативные станции цифровой связи и автомобильные станции с антеннами, IP-телефоны, бензопилы, лопаты, дубинки, баллоны монтажной пены и армированную плёнку для строительства блиндажей, маскировочные сетки, спальные мешки, комплекты военной формы и обуви, носилки, медикаменты и т.п., о чём снимал и публиковал пропагандистские видеоролики на своём канале.

Отмечается, что сбор средств подозреваемый осуществлял на банковские или криптографические счета по опубликованным реквизитам на канале.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, дела двух известных херсонских коллаборантов Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова передали на рассмотрение из Николаева в Одессу.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod