Спасателей не вызывали: дом в Березовском районе сгорел вместе с хозяином

Вечером 20 февраля спасателям пришло сообщение о пожаре в Березовском районе, на ликвидацию которого выезжать не было смысла.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, пожар в частном жилом доме на улице Гагарина в селе Антонюки Николаевской территориальной общины завершился «путём самоугасания».

Отмечается, что в результате пожара погиб 43-летний хозяин дома.

Причина пожара – курение в постели погибшим.

«Подразделения ГСЧС не вызывались», — резюмируют спасатели.

Как сообщала Одесса News, 19 февраля во время пожара в жилом доме на улице Коцюбинского в селе Нерубайское Одесского района сильно пострадали 38-летний мужчина и 41-летняя женщина.

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