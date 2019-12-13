В одесском колледже продолжаются работы по ликвидации пожара

В Одессе продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, в результате пожара в здании колледжа экономики и права.

Состоянием на 7 часов утра 13 декабря, по данным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, осуществлены работы по демонтажу аварийной стены и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки, проводятся работы по расчистке.

Отмечается, что все работы выполняются во взаимодействии с Департаментом архитектуры и строительства Одесского горсовета, Геодезической службы и других строительных организаций города.

Всего с начала разборки завала вывезено около 2 тыс. 748 м куб. строительных конструкций.

К работам привлечено 128 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 8 единиц техники.

Всего в результате пожара погибли 16 человек (двое умерли в больнице) и 14 тел обнаружено при проведении поисковых работ в завалах здания.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Возобновлено газоснабжение в жилом доме по ул. Троицкой, 23. Жители временно отселённых квартир вернулись домой.

Как сообщала Одесса News, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в 10 час.12 мин. 4 декабря.

Полиция продолжает генетическую экспертизу найденных на месте трагедии 11 неопознанных тел для установления личностей погибших.

Контроль за событиями вокруг пожара в Одессе осуществляет Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который на заседании 11 декабря заслушал информацию руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции о ходе и результатах досудебных расследований производств относительно пожаров в Одессе.

В Одессе функционирует Рабочая группа правительственной комиссии Кабинета Министров Украины по расследованию причин пожара.

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу.



Фото: Пушкинская, Нацполиции, пресс-служба ВРУ, Думская