В Одессе для опознания тел погибших на пожаре проводят генетическую экспертизу

Полиция завершила первоочередной осмотр места масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и продолжает генетическую экспертизу для установления личностей погибших.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции, сославшись на руководителя Следственного управления ГУ НП в области Сергея Шайхета.

«По состоянию на 12 декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершён. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен», — отметил Шайхет.

По его словам, «при осмотре места трагедии, который следователи начали ещё 5 декабря, были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки. Также на месте пожара обнаружены останки четырнадцати человеческих тел».

По состоянию на 12 декабря, уточнил Шайхет, «официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы». Эта процедура займёт 14 рабочих дней.



В отделе коммуникаций констатировали, что «по состоянию на сегодня жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, ещё четырнадцать были найдены на месте трагедии».

Видео: Нацполиция