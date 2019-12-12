Зеленский назначил 6 судей в местных общих судах Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 93 судей в местных общих судах, в том числе 6 в Одесской области.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Указом №899/2019 назначен судьёй Измаильского горрайонного суда Одесской области АДАМОВ Асена Семёнович, а Указом №900/2019 — назначены судьями Балтского районного суда ТИТОВА Татьяна Павловна, Березовского районного суда РЫМАР Игорь Анатольевич, Івановского райсуда КРАВЧУК Александр Александрович, Измаильського горрайонного суда БАЛЬЖИК Елена Ивановна, Ширяевского районного суда АЛЕКСЕЕВА Ольга Вячеславовну.