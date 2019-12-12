СБУ задержала интернет-агитатора, призывавшего к войне

В Одессе правоохранители разоблачили агитатора, который через одну из запрещённых в Украине соцсетей распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«На персональной странице российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к развязыванию военного конфликта и инспирации вражды на национальной почве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны.

В рамках уголовного производства, открытого по ст.436 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в начале декабря 2019 года контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.