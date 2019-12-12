Одесский художественный музей получил помещение под хранилище

11 декабря департамент коммунальной собственности Одесского горсовета подписал с руководством коммунального учреждения «Одесский художественный музей» договор аренды сроком до 10 ноября 2022 года с дальнейшей пролонгацией.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Согласно договору арендная плата за помещение составляет 1 гривну в год. Нежилое помещение общей площадью 79,5 кв.м отвечает необходимым техническим требованиям музея и расположено на цокольном этаже по адресу: Военный спуск, 6.

Как отметил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, после ремонта помещения здесь планируют создать запасник для экспонатов современного искусства.

Как сообщала Одесса News, 7 ноября 2019 года на праздновании 120-летия Одесского художественного музея мэр города Геннадий Труханов поручил департаменту коммунальной собственности Одесского городского совета предоставить руководству музея варианты помещений под хранилище картин.

Комментарий директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора:

